ÖSV-Chefin rechnet live im TV mit FIS-Boss ab

„Lassen uns nicht unterkriegen“

„Denn gerade hier am Kulm haben wir einen Clean-Event ausgerufen. Man kann öffentlich anreisen, es kommen auch sehr viele mit dem Zug. Ich habe selbst gestern aus einem Mehrwegbecher Tee getrunken. Wir haben eine Pellets-Heizung. Wir versuchen also wirklich alles zu tun, um nachhaltig zu agieren. Da muss sich also jeder bemühen - deshalb sind diese Aussagen einfach nicht nachzuvollziehen. Wir bemühen uns diese Events einfach auf diesem Level, wie in Kitzbühel, Schladming oder auch hier am Kulm oder der Ski-WM in Saalbach 2025 so professionell wie möglich zu veranstalten - wir lassen uns da nicht unterkriegen.“ Gut gebrüllt Löwin!