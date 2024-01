Nach Schladming-Kritik: ÖSV-Abfahrer kontert FIS

ÖSV-Abfahrer und Klimaaktivist Julian Schütter hat sich in Sachen Umweltschutz selten ein Blatt vor den Mund genommen - und tut dies auch diesmal nicht! Auf die skurille Kritik von FIS-Boss Johan Eliasch an den Rennen in seiner Heimat Schladming reagierte der 25-Jährige nun deutlich.