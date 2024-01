FIS-Boss gefällt Fan-Ansturm in Schladming nicht

Dass Eliasch ein Fan von neuen Märkten ist und deshalb gerne mehr Weltcup-Rennen in Übersee und Asien hätte, ist bekannt, doch mit der Argumentation scheint sich der FIS-Präsident in Zeiten der Klimakrise schwer zu tun. „Nachhaltigkeit ist eine absolute Notwendigkeit für unseren Planeten und für unseren Sport“, so Eliasch im SRF. Als Organisation wie die FIS müsse man sich schließlich seiner Verantwortung bewusst sein.