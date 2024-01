Erneut Angriff auf US-Zerstörer vor Jemens Küste

Militärschläge gegen Stellungen der Houthis

Der Jemen liegt an einer der für den Handel wichtigsten Schifffahrtsstrecken, die über den Suezkanal in Ägypten das Mittelmeer mit dem Indischen Ozean verbindet. Die USA und Großbritannien hatten als Reaktion darauf in den vergangenen Wochen mehrmals Militärschläge gegen Stellungen der militant-islamistischen Houthi durchgeführt.