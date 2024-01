Giamatti: „Ich ziehe diese Rollen unbewusst an“

Ihr Lehrer Paul hat seine festen Prinzipien, wegen denen er im Leben ständig den Kürzeren zu ziehen scheint. Trotzdem bleibt er immer ruhig und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.

Äußerlich zumindest. Ich wäre an seiner Stelle schon öfter explodiert und könnte nicht cool bleiben. Wissen Sie, was ich am meisten an ihm mag? Dass er Dinge tut, die andere am liebsten auch tun würden und sich aber nicht trauen.