„The Holdovers“: Eine oscarnominierte Tragikomödie

Es weihnachtet - zumindest in Alexander Paynes aktueller Regiearbeit, die uns an eine elitäre Privatschule in Neu-England führt, wo Paul Hunham (Paul Giamatti) in den frühen 70er Jahren die Geschichte des Altertums lehrt und mit der Blasiertheit der jungen Herren aus reichem Hause zu kämpfen hat. Als er den Sohn eines Senators durchfallen lässt, muss Hunham strafweise Feiertagsdienst im Nobelinternat schieben und bleibt schließlich nur mit der Köchin und einem rennidenten Knaben, Angus (Dominic Sessa), der nicht abgeholt wurde, zurück.