Jugoslawien-Nachfolger renovieren Gedenkstätte

Gespräche über das Projekt laufen schon seit über zehn Jahren. „Heute tragen 14 Jahre diplomatischer Verhandlungen endlich Früchte“, erklärte Unesco-Chefin Audrey Azoulay am Donnerstag. „Diese historische Vereinbarung füllt eine Lücke, ein Fehlen von Erinnerung an dem Ort, an dem sich diese Gräuel zutrugen.“