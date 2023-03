Arnold Schwarzenegger warnt vor Pfad des „Hasses“

Der andere Pfad, so der 71-Jährige, sei „leicht, viel leichter“. „Du musst nichts ändern. Alles in deinem Leben, worüber du nicht glücklich bist, kann die Schuld eines anderen sein. Du kannst weitermachen und dich selbst mit Hass füllen, aber am Ende wird es sich nicht schön sein. Ich hab's mit meinen eigenen Augen gesehen. Am Ende wirst du gebrochen sein, auf der Suche nach Wegen, deinen Schmerz und dein Unglück zu betäuben. Ich will dich so nicht sehen müssen.“