Colman Domingo als Michael-Jackson-Vater in Biopic

Die Besetzung für das geplante Biopic „Michael“ über Popstar Michael Jackson („Thriller“) wächst weiter an. US-Schauspieler Colman Domingo (54), der in dieser Woche als Hauptdarsteller in „Rustin“ für einen Oscar nominiert wurde, soll den umstrittenen Familienpatriarchen Joe Jackson spielen. „Ich bin begeistert“, schrieb Domingo am Freitag auf Instagram und verlinkte Branchenberichte über die Besetzung.