Ein Österreich-Trio jagt heute die flotte Sofia

Drei äußerst flotte Damen machen sich im italienischen Nobelort Cortina d’Ampezzo auf die Jagd nach der Hausherrin. Denn nach dem erfolgreichen Wochenende in Zauchensee haben die rot-weiß-roten Speed-Ladys Lunte gerochen - und wollen Sofia Goggia, der wilden Henn’ aus Bergamo, den Weg zu ihrer vierten Abfahrtskugel in Serie, ihrer fünften insgesamt, so richtig schwer machen.