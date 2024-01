Soziale Dienste Mörbisch kochen täglich frisch

Für viele ältere Menschen ist es schwierig sich selbst zu versorgen – weil sie vielleicht nicht mehr so gut auf den Beinen sind oder einfach nicht mehr ganz so fit. Hier hilft seit dem 19. Jänner 2004 der Verein „Soziale Dienste Mörbisch“. Denn damals wurde um ersten Mal Essen auf Rädern ausgeliefert. „Seitdem werden täglich 70 Mörbischer mit frisch gekochten Köstlichkeiten verwöhnt“, freut sich Obmann Peter Dreo-Vargyas. „Gemessen an der Einwohnerzahl ist das der größte Essen-auf-Rädern-Dienst im Burgenland.“ Täglich sind es rund 130 Portionen, die ausgeliefert werden.