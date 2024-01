Attacke mit Messer wegen „Stimmen im Kopf“

Seit drei Jahren hat der Mann auf der Anklagebank den Asylstatus in Österreich inne. Der Syrer (25), der kein Wort Deutsch spricht, arbeitete als Bauarbeiter, ehe er am 14. Oktober in die U-Haft verfrachtet wurde. Er hatte einem ungarischen Arbeitskollegen (35), den er bis zu diesem Tag noch nie gesehen hatte, in Neusiedl am See ohne Vorwarnung mit einem Stanley-Messer den Hals aufgeschlitzt und dessen Knochen am Kleinfinger-Endglied durchtrennt.