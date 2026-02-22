„Ohne Greißler stirbt das Herz eines jeden Dorfs“

Greißlereien, also kleine, meist familiengeführte Dorfläden, sind für das Leben in Gemeinden weit mehr als nur ein Ort zum Einkaufen. Sie sind sozial, wirtschaftlich und kulturell bedeutend: Erstens sichern sie die Grundversorgung direkt vor Ort. Das spart Wege in größere Städte und erhöht die Lebensqualität. Zweitens schaffen sie Arbeitsplätze und unterstützen oft regionale Produzenten. Und drittens sind sie ein beliebter Treffpunkt für Dorfbewohner. Das stärkt soziale Kontakte und die gesamte Dorfgemeinschaft.