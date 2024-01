Drei tunesische Jugendliche im Kühlraum gestorben

Das gab der Regionaldirektor des tunesischen Zivilschutzes, Mounir Rayani, jetzt bekannt. Die vier Jugendlichen seien zwischen 15 und 16 Jahre alt gewesen. Zwei von ihnen hätten bei ihrer Entdeckung auf dem Schiff noch gelebt und seien in ein Krankenhaus in Tunis gebracht worden. Einer der beiden Jugendlichen sei aber am Mittwoch ebenfalls gestorben, berichtete die römische Tageszeitung „La Repubblica.“ Die Tunesier hatten fast acht Stunden im Kühlraum des Schiffes, das mit Datteln beladen war, verbracht.