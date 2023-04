Tunesien hielt 14.000 Menschen von Überfahrt ab

Für viele ist Bootsüberfahrt im Mittelmeer Todesurteil

Nach Angaben des italienischen Innenministeriums kamen seit Jahresbeginn mehr als 14.000 Migranten in Italien an, im Vorjahreszeitraum seien es rund 5300 gewesen. Bei der gefährlichen Fahrt übers Mittelmeer in überfüllten Booten sterben immer wieder Dutzende Menschen.