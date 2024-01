Mit diesem Megastar war Luke Perry heimlich liiert

„Ich werde es nie vergessen ...“

Denn Perry sei einst still und heimlich mit Madonna liiert gewesen. Von der Beziehung habe sie während der Dreharbeiten erfahren, so Spelling im Gespräch mit „90210MG2“-Podcast-Co-Moderatorin Jennie Garth. „Ich werde nie vergessen, wie er mich in seine Garderobe zog und es mir erzählte“, schilderte die Schauspielerin ihrer Serien-Kollegin.