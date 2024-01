Kein Rücktritt vom Rücktritt: Ski-Dame hört auf

In der Vorbereitung auf die aktuelle Saison bereitete ihr der Rücken immer wieder große Probleme. Kein einziges Rennen konnte Hrovat bislang bestreiten. Nun zieht sie einen Schlussstrich und hängt die Skier endgültig an den Nagel. „Wenn es nicht klappt, stößt man nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern findet einen Weg darum herum“, schreibt sie in ihrem jüngsten Instagram-Posting. „Danke an alle, die trotz all meiner Schwierigkeiten an mich geglaubt haben, nicht nur im Bereich des Skifahrens. Ich muss sagen, dass ich immer noch denke, dass Skifahren der coolste Sport der Welt ist, vielleicht nur in anderer Form.“