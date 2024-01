ÖBB-Chef entschuldigt sich: „Haben zu wenig Züge“

Wer am Mittwoch mit dem Zug vom Innviertel ins benachbarte Bayern wollte, wartete teils vergeblich. Wegen eines voraussichtlich sechs Tage andauernden Streiks der Deutschen Bahn (DB) fuhren auch Garnituren nicht, die die ÖBB an der Grenze an die DB „übergeben“ müssen. Zwar hieß es stets, der Regionalverkehr sei nicht betroffen. Wie die Realität im Grenzgebiet von Oberösterreich und Bayern dann zeigte, stimmte das so aber nicht. Wieder einmal traf es vor allem die Berufspendler.