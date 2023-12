ÖBB-Chaos und hohe Preise: 30 € für einen Fixplatz

Stolze 30 Euro sollte ein Fahrgast für die Sitzplatzreservierung für die Strecke Linz–Salzburg zahlen. „Normalerweise kostet das drei Euro“, weiß Matthias N., der am Donnerstag kurzfristig ein Online-Ticket um 30 Euro für den Railjet gekauft hat. Eigentlich wollte er den Zug davor nehmen, doch im Internet sah er, dass dieser 1 1/4 Stunden Verspätung hatte. Also wählte er den Zug um 12.45 Uhr. „Dieser war bummvoll, ich hatte Glück und habe noch einen Sitzplatz erwischt, aber etliche Fahrgäste mussten stehen“, so Matthias N. Die Rückfahrt von Salzburg in Richtung Wien habe aber einwandfrei funktioniert.