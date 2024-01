„Wir sind nicht einfach nur die Basteltanten“

Wenig ernst genommen

Die Schülerinnen selbst wünschen sich, mehr ernst genommen zu werden. „Oft heißt es immer noch: ,Ist das überhaupt schon Bildung, ihr spielt oder bastelt doch nur mit den Kindern‘ – aber Elementarpädagogik ist so viel mehr als das!“, so die Schulsprecherin der BAfEP, Theresa Himmelfreundpointner. „Kinder streben in diesem Alter nach Wissen, und sie freuen sich immer enorm, wenn wir zu ihnen in die Gruppe kommen.“