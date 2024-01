Türkei: Parlament für schwedischen NATO-Beitritt

Hängt Zustimmung an Rüstungsdeal?

Erdogan hatte sein monatelanges Veto im vergangenen Jahre aufgekündigt und dem Parlament das NATO-Beitrittsprotokoll Ende Oktober zur Ratifizierung vorgelegt. Ob das grüne Licht aus Ankara nun an Zugeständnissen in Verhandlungen über Rüstungsgeschäfte hängt, blieb unklar.