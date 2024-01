Bauarbeiter stahlen Musikboxen aus Pongauer Firma

Aus einer Firma, auf deren Gelände in St. Johann renoviert wird, sind am 12. Dezember zwei Musikboxen im Wert von 800 Euro verschwunden. Die Boxen standen im Keller des Firmengebäudes. Zwei beschuldigte Rumänen (22 und 25) versteckten die Boxen in Kartons, verstauten sie in einem Firmenfahrzeug und fuhren damit davon.