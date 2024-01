Senior beim Anzünden von Pfeife in Brand geraten

Schwere Brandverletzungen erlitt ein 82-jähriger Flachgauer am Dienstagnachmittag im Salzburger Lamprechtshausen. Beim Anzünden einer Pfeife dürfte er selbst in Brand geraten sein. Er war in seiner Werkstatt mit Holzschnitzereien beschäftigt und dürfte mit Lacken und anderen brennbaren Materialien hantiert haben.