Bregenzerwald startet neues „Mitnehm“-Projekt

Bei jemandem mitfahren oder andere mitnehmen: Was früher vielfach üblich war, ist in den vergangenen Jahrzehnten in den Hintergrund gerückt. Dabei reduziert ein mit mehreren Personen besetztes Fahrzeug Kosten und Umweltbelastung. Die Regio Bregenzerwald will das Mitfahren jetzt wieder forcieren, die von einem Dornbirner Unternehmen entwickelte App „vlow“ erleichtert dabei Koordination und Abrechnung. „Nach der Registrierung lassen sich einfach Fahrten teilen, und man kann gemeinsam unterwegs sein“, erklären die vlow-Gründer Patrick Schedler und Stefan Türtscher.