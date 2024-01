Venier und Hütter überzeugen im Cortina-Training

Drittschnellste des ÖSV-Teams war Ricarda Haaser als 16. Weltcup-Spitzenreiterin Mikaela Shiffrin landete nach dem Umstieg auf die langen Latten mit über vier Sekunden Verspätung weit hinten. Am Olympiaschauplatz von 2026 ist am Donnerstag ein weiteres Training angesetzt. Am Freitag und Samstag gehen die Abfahrten in Szene, am Sonntag ein Super-G.