Frau von Multimillionär bleibt mit Ferrari hängen

„Materielle Dinge spielen keien Rolle“

Fiddes schrieb auf Instagram: „Bleibt alle sicher mit Sturm #isha! Unser elektrisches Tor fiel aus und zerstörte das Weihnachtsgeschenk meiner Frau, ihren neuen #Ferrari. Sie saß für ein paar Stunden fest, während wir die Tore öffnen mussten!“ Und fügte hinzu: „Der Schaden beläuft sich wahrscheinlich auf 50.000 Pfund, aber es zeigt einem, dass materielle Dinge keine Rolle spielen, und ich bin froh, dass sie in Sicherheit ist. Ein großes Dankeschön an #berryelectrical, die so schnell zur Stelle waren und meine geliebte Frau gerettet haben!“