Island erwägt Song-Contest-Boykott wegen Israel

Ähnliche Überlegungen in Norwegen und Finnland

Auch der Chef des isländischen Vorbewerbs, Rúnar Freyr Gíslason, stellte sich hinter die Entscheidung. Ihm zufolge gibt es in Norwegen und Finnland ebenfalls Überlegungen, den ESC in Malmö wegen der geplanten Teilnahme Israels zu boykottieren. In anderen Ländern gebe es diesbezüglich hingegen kaum Druck, so Gíslason, der sich auf Rücksprachen mit Kollegen aus anderen europäischen Ländern berief.