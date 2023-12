Medikamenten-Engpass: Alles, was Sie wissen müssen

Fangen wir gleich bei der Frage an, ob früher alles besser war - und die ist nicht so leicht zu beantworten. Denn eine Pflicht zur Meldung knapper bzw. nicht verfügbarer Medikamente gibt es in Österreich noch nicht so lang, wie man vielleicht glauben mag. Wir haben das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) um Ausführungen gebeten.