Hunderte Verletzte und verschobene Operationen

Schon am Sonntag mehr Sturzopfer

Ähnliches hörte man auch aus den anderen Spitälern: In Gmunden war es geschätzt ein Drittel Patienten mehr als sonst. In Vöcklabruck waren es schon bis zum frühen Nachmittag ca. 40 Sturzverletzungen, auch deutlich mehr als sonst. Am Sonntag hatten dort bereits 70 Sturzverletzte versorgt werden müssen - zehn bis fünfzehn Prozent mehr als üblich. Am häufigsten waren Handgelenks- und Kopfverletzungen.