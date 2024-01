Kettenreaktion mit fünf Unfall-Fahrzeugen auf A25

Rutschige Straßen

Glatteis auf den Straßen sorgte in Oberösterreich in der Nacht auf Dienstag und in den frühen Morgenstunden zudem für eine Reihe weiterer Unfälle. Unter anderem in Franking, wo laut ersten Informationen ein Lkw und ein Pkw zusammengestoßen sein dürften, wobei zwei Personen schwere Verletzungen davontrugen.