So hoch sind Preise für Grundstücke am Attersee

Eine Immobilien-AG zahlte 240 Euro pro Quadratmeter für ein riesiges Grundstück in Weyregg am Attersee - was fast ein Schnäppchen ist. Häuslbauer müssen deutlich tiefer in die Tasche greifen. Krone+ weiß, wie hoch Bau- und Seegründe derzeit gehandelt werden.