Comeback der „Aspirin Bar“ mit großen Plänen

Volles Haus am Eröffnungswochenende

Beim Eröffnungswochenende freute sich die 31-Jährige über ein volles Haus und blickte in glückliche Gesichter. Viele Stammkunden waren mit von der Partie. „Ich habe mich über jeden einzelnen Gast gefreut und hoffe an das Erfolgskonzept anknüpfen zu können“, so Untermayer. In dem kleinen, aber feinen Lokal sollen künftig auch Events stattfinden und für Abwechslung zu sorgen. Geplant sind Weinverkostungen mit einer Sushi-Begleitung oder ein Prosecco-Montag, kombiniert mit frisch gemixten Säften.