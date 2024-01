Russen im Baltikum: Auch Remigration

ANDERERSEITS entspricht die Behandlung der großen russischen Minderheiten in Lettland und wohl auch in den anderen baltischen Staaten keineswegs europäischen Menschenrechtsstandards. Und gerade in unseren Tagen, in denen hierzulande und im benachbarten Deutschland große Empörung über irgendwelche Projekte zur Remigration von nicht integrierten Zuwanderern grassiert, müsste man auch die lettische Vorgangsweise gegenüber ihrer autochthonen Minderheit ablehnen. Menschen- und Minderheitenrechte gelten nämlich auch für Russen.