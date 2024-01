Den Wirtschaftsturbo anwerfen

„Vorarlberg steht wirtschaftlich an einem Wendepunkt. Die dynamische Wirtschaftsregion kämpft mit Stagnation und fehlenden Entwicklungsmöglichkeiten. Nicht nur für die großen Unternehmen - wie in der Industrie, die bereits vor der Abwanderung der Betriebe warnt - sondern auch für Mittel- und Kleinbetriebe wird die Last aus Abgaben, fehlendem Personal und überbordender Bürokratie immer schwerer." Dieses recht düstere Bild zeichneten Neos-Landessprecherin Claudia Gamon und ihr Parteikollege Garry Thür am Montag.