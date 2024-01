Salzburg kassiert zweite Pleite binnen 24 Stunden

Eishockey-Meister Red Bull Salzburg hat in der ICE Hockey League die zweite Niederlage binnen 24 Stunden kassiert. Nach dem 3:4 am Freitag beim HC Innsbruck setzte es am Samstag gegen HCB Südtirol ein 1:4, damit rutschten die „Bullen“ auf Platz vier ab und liegen weiterhin vier Punkte hinter Spitzenreiter KAC.