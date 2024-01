Markus Fuchs:„Heuer zünde ich ein Feuerwerk!“

Bärenstarker Auftritt der österreichischen Leichtathleten in Jablonec! Karin Strametz lief bei dem Hallen-Meeting in Tschechien als Zweite mit 8,11 Sekunden schon wieder persönliche Bestzeit über 60 m Hürden, Leni Lindner bewies als 60-m-Vierte in 7,37 ihre konstant gute Form und Markus Fuchs, Österreichs schnellster Mann, gelang über 60 m mit 6,69 Sekunden sein stärkster Saisoneinstieg der Karriere!