Zweiter Akt im burgenländischen Lehrerskandal

Parlamentarische Anfrage an den Bildungsminister

Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ), der die Hände gebunden sind, was die Mitsprache in den Bildungsdirektionen betrifft, hat zugesagt, dass sie das Thema bei der nächsten Bildungslandesreferenten-Konferenz in Oberösterreich aufs Tapet bringen wird. FPÖ-Landesparteiobmann-Stellvertreter Christian Ries hat eine parlamentarische Anfrage an Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) eingebracht, „um dieses skandalöse Versagen der verantwortlichen Stellen aufzuklären“. Denn: „Derartige Fehlleistungen der Schulverwaltung müssen rasch abgestellt werden.“