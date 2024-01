Selenskyj lädt Trump zu Besuch nach Kiew ein

Selenskyj gespannt auf Trumps Ideen

Trump dagegen glaubt, ihm würde das Kunststück gelingen, die beiden verfeindeten Länder zu versöhnen. Wie er das schaffen will, möchte auch Selenskyj wissen. „Ich lade Sie ein in die Ukraine, nach Kiew“, sprach Selenskyj eine neuerliche Einladung an Trump aus. Er wolle hören, wie Trump seine Ankündigung, den Krieg binnen eines Tages zu beenden, umsetzen wolle. „Wer weiß, vielleicht hat Donald Trump wirklich eine Idee, eine echte Idee, dann kann er sie mit mir teilen.“