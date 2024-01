Er sollte arbeiten gehen - darum stach der Sohn zu

Er war zu benommen, um in die Arbeit zu gehen - deshalb soll es am Freitag um 2.30 Uhr früh in Obernberg am Inn (OÖ) zu dem tödlichen Streit zwischen einem fünffach vorbestraften 22-Jährigen und dessen Vater (59) gekommen sein. Das gab zumindest der Sohn bei seiner Einvernahme am Samstagvormittag an. Er gestand, so die Staatsanwaltschaft, seinen Vater erstochen zu haben.