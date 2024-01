Theaterboss aus Linz steht in München vor Gericht

Thomas Pekny, Sohn eines einst vielfach ausgezeichneten österreichischen Schauspielers und einer bekannten Bühnendarstellerin, wird am 8. Februar im Strafjustizzentrum München der Prozess gemacht. Das Datum weckt Erinnerungen: Denn auch gegen Ex-Burgstar Florian Teichtmeister, der in Wien wegen kinderpornografischer Darstellungen zu zwei Jahren bedingt verurteilt worden ist, war der Prozess 2023 ursprünglich am 8. Februar terminisiert.