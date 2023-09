Akte Teichtmeister: Chronologie eines Skandals

8. Juli 2023: Sommer in Society-Lokalen

Florian Teichtmeister wird vermehrt in Lokalen in der Wiener Innenstadt gesichtet - etwa im Schwarzen Kameel oder im Fabios. Kritik am Schulterklopf-Umgang wird laut, doch es finden sich auch Unterstützer, etwa der neue Jedermann Michael Maertens: „Dieses öffentliche Durch-die-Stadt-Treiben und Den-Kopf-Fordern sind entsetzlich.“