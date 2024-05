Sabitzer hat auch privat Grund zur Freude

Sechster Österreicher?

Für Sabitzer scheint‘s derzeit also Glück in der Liebe und im Spiel, also in seinem Beruf, zu geben. Er könnte in Kürze der sechste Österreicher werden, der je die Königsklasse, also den Landesmeisterbewerb oder später die Champions League, gewann. Der 30-jährige Steirer hat sich im Halbfinale der Champions League mit Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain durchgesetzt und steht mit dem BVB im Endspiel am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion. Dort wird es nur auf dem Papier zu einem Österreicher-Duell kommen, da David Alaba bei Real Madrid verletzungsbedingt ausfällt.