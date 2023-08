Kinderporno-Affären lösen Regierungszwist aus

„Endlich härte Strafen“

Familienministerin Raab übt Kritik an Justizministerin Zadic: „Dass es schon wieder schwere Vorwürfe in der Theaterszene wegen Kindesmissbrauch gibt, ist erschütternd. Es ist gut, dass hier die Staatsanwaltschaft in Deutschland, wo es seit 2020 bereits härtere Strafen bei der Darstellung von Kindesmissbrauch gibt, tätig wurde. Der aktuelle Fall rund um einen österreichischen Verdächtigen zeigt erneut, dass es auch in Österreich endlich härtere Strafen bei der Darstellung des Missbrauchs an Kindern braucht. Warum vom zuständigen Justizministerium noch keine Regierungsvorlage übermittelt wurde, ist für mich unerklärlich“, ärgert sich Raab.