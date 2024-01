Austria Klagenfurt leiht Nürnberg-Profi aus

Sieben Einsätze für den „Club“

Der Junioren-Nationalteamspieler Marokkos durchlief den Nachwuchs in der Akademie der Eintracht Frankfurt, wechselte 2021 zu Nürnberg. Dort gelang ihm der Sprung in den Profikader. In der laufenden Saison kam der 1,80 Meter-Mann beim Zweitliga-Zehnten auf sieben Einsätze in Meisterschaft und DFB-Pokal unter Trainer Christian Fiel, der einst als Spieler von Dynamo Dresden mit Austria-Coach Peter Pacult zusammenarbeitete.