PS-Veteranen erobern wieder Kärntens Straßen 

PS-Freunde verbringen gemeinsam ihr Freizeit

Und das Motor-Hobby vermittelt nicht nur ein besonderes Lebensgefühl, sondern schmiedet auch Freundschaften. Neben zahlreichen Puch-Oldtimerclubs gibt es in Kärnten auch immer mehr Autoclubs. Unter anderem wurde vor kurzem auch ein eigener Mercedes-Fanclub gegründet. Und die Enthusiasten kümmern sich nicht nur um den Erhalt der alten Fahrzeuge, pflegen und hegen sie, sondern sie tauschen sich auch über die historischen Gefährte aus, philosophieren über längst vergangene Zeiten und unternehmen gemeinsam Ausfahrten zu beliebten Ausflugszielen in ganz Kärnten und in andere Regionen in ganz Europa.