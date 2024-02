Bücherverbote: So ist die Lage an unseren Schulen

Kaum zu glauben, aber wahr: Wie der US-amerikanische Autorenverband PEN America veröffentlichte, sind im Escambia County, Florida, inzwischen sogar fünf Wörterbücher wie „Webster‘s Dictionary & Thesaurus for Students“ an Schulen verboten. Zudem wurden acht Enzyklopädien wie das „Guinness-Buch der Rekorde“ oder „Ripley‘s Believe it or Not“ zensiert. „Alles aus Angst, dass sie gegen die neuen Verbotsgesetze des Staates rund um sexuell anstößige Schulmaterialien verstoßen könnten“, schreibt PEN-Redaktionsleiterin Lisa Tolin.