Bullen-Stürmer Ratkov setzt auf die Lufthoheit

Mehr Tore als klares Ziel

Zu Trainer Gerhard Struber hat der 20-Jährige einen tollen Draht. „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Ich habe das Gefühl, dass er mir vertraut und meine Qualitäten schätzt. Er verlangt aber auch viel von mir und hilft mir dabei mit seinen Anweisungen und Tipps.“ Auch durch diese möchte er im Frühjahr häufiger jubelnd abdrehen können. „Ich will der Mannschaft so gut wie möglich helfen. Am besten mit vielen Toren, weil es das ist, was letztlich zählt.“