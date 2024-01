Red Bull Salzburg verlängert mit Stürmer-Talent

In 15 Pflichtspielen in beiden Bewerben kam der dänische U19-Teamspieler auf 13 Torbeteiligungen (acht Treffer, fünf Assists). Als Belohnung nahm ihn Trainer Gerhard Struber mit ins Trainingslager nach Marbella. Zudem wird Daghim die gesamte Vorbereitung bei den „Großen“ absolvieren. Am Donnerstag verkündeten die Bullen die vorzeitige Vertragsverlängerung. Das Arbeitspapier, das ohnehin schon bis Juni 2026 gültig gewesen wäre, wurde noch einmal um zwei Jahre - bis Ende Juni ‘28 - prolongiert.