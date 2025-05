Mit Helferlein für aktive Familie groß im Geschäft

Im Sommer 2023 gründete er mit seinem Partner die Firma Riesenzwerg. Dann ging alles Schlag auf Schlag. Bei der Startup-TV-Show „2 Minuten 2 Millonen“ zog das Obertrumer Unternehmen dann einen Deal an Land. Rund 1200 Stück sind bereits verkauft. Und jetzt tüftelt er schon wieder an seinen nächsten Ideen. Ein Rucksack – ebenso für aktive Familien – geht in Produktion. „Es ist für alle Lebenslagen etwas dabei: Ein bisschen Papa-Baby, Berg- und Businessrucksack“, erklärt er, dass sich eine Sitzunterlage auch fürs Wickeln nutzen lässt.