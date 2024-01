Sorgenkinder sehen Licht am Ende des Tunnels

Schrauben in der Schulter

Kjaergaard zog sich Ende Oktober an der Schulter eine gröbere Blessur zu, hat seitdem zwei Schrauben in seinem Körper. „Die werden da wohl bleiben“, so der Däne, der vor allem beim Körperkontakt in den Einheiten noch aufpassen muss. Trotzdem sagt er: „Ich habe keine Schmerzen mehr und fühle mich fit. Wenn alles gut läuft, kann ich das Cup-Spiel beim LASK schon bestreiten.“